В Донецке обесточена шахта им. Засядько, горняки остались под землей

Об этом сообщается на сайте Донецкого городского совета.

"На данный момент под землей находятся горняки", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Луганской области за время боевых действий подорвали 7 шахтВ горсовете отметили, что шахта им. А.Ф. Засядько - единственное предприятие в Донецке, которое ведет добычу угля.

Как сообщал УНИАН, в Донецке не смолкают звуки залпов из тяжелых орудий. В горсовете также сообщили о пострадавших в результате боевых действий мирных жителях.