В Донецке обесточена шахта им. Засядько, горняки остались под землей
18:09, 30 сентября 2014Энергетика
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В Донецке в результате боевых действий обесточена шахта им. А.Ф. Засядько.
REUTERS
Об этом сообщается на сайте Донецкого городского совета.
"На данный момент под землей находятся горняки", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Луганской области за время боевых действий подорвали 7 шахтВ горсовете отметили, что шахта им. А.Ф. Засядько - единственное предприятие в Донецке, которое ведет добычу угля.
Как сообщал УНИАН, в Донецке не смолкают звуки залпов из тяжелых орудий. В горсовете также сообщили о пострадавших в результате боевых действий мирных жителях.
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