Евросоюз может сделать "Южный поток" в обход Украины незаконным

Страны-члены ЕС хотят усилитьконтроль за газопроводами на территории Европы и не допустить доминирования над ними таких монополистов, как "Газпром".

Об этом говорится в проекте заключительного документа октябрьского саммита ЕС, на текст которого ссылается Reuters, пишет "Европейская правда".

Документ подтверждает насущную необходимость эффективной и последовательной реализации и применения положений третьего энергетического пакета.

Важно, что такое решение делает "Южный поток", предназначенный для транзита газа в обход Украины, незаконным, поскольку в данном случае "Газпром" будет управлять активами газопровода и транспортировать газ.

Саммит ЕС в октябре, отмечает агентство, будет рассматривать блок энергетической политики в целом и, в частности, диверсификацию поставок.

Читайте также"Газпром" не может увеличить поставки газа в Европу и снижает его добычуНапомним, в настоящее время некоторые страны ЕС настаивают на строительстве "Южного потока".

В то же время, Европейская комиссия настаивает на приостановлении строительства газопровода до полного устранения нарушений европейского законодательства.