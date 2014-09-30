Украина не получила от России приемлемого предложения по цене и условиям поставок газа

Украина в рамках трехсторонних газовых переговоров настаивает на изменении договора с Россией на транзит «голубого топлива» в страны ЕС, что обеспечит свободный доступ для НАК «Нафтогаз Украины» на европейские газовые рынки.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины по результатам трехсторонних газовых переговоров в формате Украина-Россия-ЕС в Берлине 26 сентября 2014 года.

«Приведение в соответствие с законодательством ЕС и Украины («Третий энергетический пакет») соглашения о транзите российского газа в страны ЕС. Это будет гарантировать как надежные поставки природного газа от ОАО «Газпром» европейским потребителям, так и устранение существующих дискриминационных ограничений в отношении оператора ГТС Украины, и, как следствие, обеспечение свободного доступа НАК «Нафтогаз Украины» к европейским газовым рынкам», - говорится в сообщении министерства.

Кроме этого, украинская сторона видит решение несогласованных вопросов в «очищении» вопроса цены на природный газ от политической (некоммерческой) составляющей путем ее формирования исключительно на рыночных принципах на основе договоренностей между хозяйствующими субъектами и закрепления их в соответствующем хозяйственном договоре (путем внесения в существующий договор или заключения нового).

Также в сообщении министерства отмечается, что украинская сторона требует согласовать графики расчетов за природный газ, поставленный в прошлые периоды, а также условия расчетов, графиков и условий поставки газа в последующие периоды, в том числе условие «бери или плати».

«Во время переговоров, которые состоялись 26 сентября, украинская сторона не получила приемлемого предложения с российской стороны по этому пакету», - констатируют в Минэнергоугля.

«Сейчас специалистами НАК «Нафтогаз Украины» и Министерства энергетики и угольной промышленности прорабатываются протокольные предложения по результатам переговоров 26 сентября, поступившие от Европейской комиссии»,- добавили в министерстве.

Читайте такжеЕвросоюз может сделать "Южный поток" в обход Украины незаконнымКак сообщал УНИАН, Европейская комиссия 26 сентября предложила Украине закупить у российского «Газпрома» на условиях предоплаты 5 млрд кубометров природного газа по цене 385 долл. за тыс. куб. м для прохождения осенне-зимнего периода.

Что касается временной цены на газ в 385 долл. за тыс. кубометров, то позиции украинской и российской сторон разошлись.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, временная цена на газ для Украины формируется на основании 100 долл. скидки, предоставляемой правительством России.

В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан сказал, что Украина согласится на временную цену в 385 долл. за тыс. кубометров при условии, что она будет зафиксирована в коммерческом контракте без привязки к 100 долл. скидки.

Справка УНИАН. Согласно транзитному контракту от 2009 года между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа. «Газпром» ни разу не выполнял данное условие, при этом объемы транзита падают уже в течение последних четырех лет.