Цены на нефть упали до годового минимума

Мировые цены на нефть падают в ходе торгов среды на фоне высоком уровне добычи нефти в Ливии, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 7.30 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil снижалась на 2,33% — до 94,99 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI падала на 3,42% — до 91,44 доллара за баррель.

Государственная нефтяная корпорация Ливии National Oil Corp сообщила о том, что добыча нефти в Ливии 30 сентября не изменилась по сравнению с показателем 29 сентября и составила 900 тысяч баррелей в день.

Агентство Bloomberg отмечает, что лидером по добыче нефти среди стран ОПЕК в сентябре стала Ливия, увеличив показатель до рекордного уровня более чем за год.

Читайте такжеБюджет России все больше зависит от нефти - Всемирный банкРанее в сентябре Международное энергетическое агентство (МЭА) заявляло о том, что увеличение экспорта нефти из Ливии и рост добычи нефти Соединенными Штатами негативно скажется на нефтяном рынке и затенит сохраняющиеся опасения о нарушении поставок нефти из Ирака.

"В будущем мы увидим дальнейшее снижение цен на нефть. Коренным образом мы находимся в ситуации с очень хорошей добычей", — приводит агентство Bloomberg слова менеджера Tyche Capital Advisors Тарика Захира. Захир отметил, что усиление курса доллара к мировым валютам лишь усиливает давление на цены на нефть.