Гривня на межбанке укрепилась до 13,35 за доллар

В среду, 1 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 12,9550/13,3500 против 12,9500/13,4000 на открытии торгов.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к середине торгов установились на уровне 16,3500/16,8276 против 16,3400/16,9300 на открытии торгов.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к середине торгов установились на уровне 0,3260/0,3366 против 0,3260/0,3400 на открытии торгов.

Читайте такжеНБУ будет отзывать валютные лицензии у банков за манипулирование рынкомНапомним, что курс гривни на межбанковском рынке до последнего времени отличался повышенной волатильностью. Так, 24 сентября на открытии межбанка доллар подорожал до 14,95 грн. Однако к закрытию торгов в этот день украинская валюта сильно укрепилась - до обещанного Нацбанком уровня 12,95.

На следующий день, 25 сентября, гривня на открытии межбанка снова резко упала - до 13,40 за доллар. В пятницу, 26 сентября, межбанк открылся на уровне 13,40 грн за доллар и оставался на нем на протяжении последующих двух сессий. С этой отметки торги на межбанке открылись и сегодня.