Shell из-за санкций меняет планы по добыче нефти в России

Санкции повлияли на планы англо-голландской компании Shell по разработке месторождений баженовской свиты в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы видим влияние санкций ЕС и США, введенных в отношении России как на текущую, так и на планируемую деятельность Shell в России, включая планы разработки месторождений баженовской свиты в ХМАО. В настоящее время мы ведем диалог с европейскими государственными органами и нашими партнерами относительно степени влияния этих санкций", - сообщили в пресс-службе.

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ЗАО "Ханты-Мансийский нефтегазовый союз", совместное предприятие "Газпром нефти" и Shell, в 2014 году получило право на геологическое изучение участков Юильский-4, Юильский-5 и Южно- Лунгорский-1 в Ханты-Мансийском АО.

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ЗАО "Ханты-Мансийский нефтяной альянс" зарегистрировано в Санкт-Петербурге в рамках меморандума о партнерстве в области разведки и добычи сланцевой нефти, который подписали весной 2013 года в Амстердаме глава "Газпром нефти" Александр Дюков и исполнительный вице-президент Royal Dutch Shell Plc Эндрю Браун.

Паритетное СП займется новыми проектами по разведке и разработке нефтеносных сланцев на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

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В апреле 2014 года глава Shell Бен Ван Берден сообщил президенту России Владимиру Путину, что его компания намерена расширять свое участие по проекту "Сахалин-2".

В марте 2014 года концерн сообщал, что не планирует изменений в работе с российскими партнерами, несмотря на ситуацию в Украине.