Украина начала ежедневно информировать ЕС о транзите газа

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, начала ежедневную публикацию данных по транзиту природного газа в Европейский Cоюз на информационной платформе ассоциации операторов газотранспортных сетей Европы.

Как сообщила пресс-служба компании, таким образом, Украина первой из стран, не являющихся членами ЕС, присоединилась к системе ежедневного прозрачного отображения данных о состоянии транзита природного газа.

«Ежедневное информирование общественности и наших европейских партнеров о состоянии транзита газа через территорию Украины в страны ЕС является очередным шагом по выполнению Украиной требований второго и третьего энергопакетов, внедрению стандартизированных европейских процедур работы операторов ГТС, что позволит улучшить качество взаимодействия «Укртрансгаза» с операторами газотранспортных сетей других европейских стран», - говорится в сообщении оператора.

В компании также напомнили, что в октябре 2013 года «Укртрансгаз» получил статус участника-наблюдателя Европейской сети операторов газотранспортных систем. Кроме того, в «Укртрансгазе» подчеркнули, что с 28 августа текущего года информация об объеме природного газа в украинских подземных хранилищах газа ежедневно публикуется на информационной платформе ассоциации европейских операторов газохранилищ.

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Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

Европейская сеть операторов газотранспортных систем создана в декабре 2009 года с целью обеспечения прозрачности работы ГТС Европы. В ее состав входит более 30 операторов газотранспортных систем Европейского Союза.

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