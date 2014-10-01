Еврокомиссия изучает реакцию Киева и Москвы на предложенный газовый компромисс

Европейская комиссия получила и изучает реакцию Киева и Москвы на предложения о возможном компромиссе в решении газового спора.

В зависимости от этого будет принято решение о дальнейших трехсторонних переговорах, сообщила в среду в Брюсселе представитель вице-президента Еврокомиссии по энергетическим вопросам Гюнтера Эттингера Марлене Холзнер, передает собственный корреспондент УНИАН.

„Мы получили реакцию на наши предложения, которые мы передали украинской и российской сторонам относительно главных пунктов возможного компромисса в газовом споре, и сейчас их изучаем. От этого зависят дальнейшие шаги. Затем мы сможем сообщить, когда и где состоятся новые трехсторонние переговоры”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Украина, Россия и Европейская Комиссия в конце этой недели встретятся вновь, чтобы обсудить предложенный в Берлине в прошлую пятницу компромисс для решения спорных газовых вопросов между Киевом и Москвой.

26 сентября на переговорах в Берлине Еврокомиссия предложила Украине закупить у российского «Газпрома» на условиях предоплаты 5 млрд кубометров природного газа по цене 385 дол. за тыс. куб. м для прохождения осенне-зимнего периода.

Эттингер по итогам трехсторонних переговоров в формате Украина-Россия-ЕС сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» хотят заключить временный газовый контракт, который будет действовать до конца марта 2015 года, пока Стокгольмский арбитраж не примет решение по газовому спору. Кроме этого вице-президент ЕК отметил, что была достигнута договоренность об оплате Украиной газового долга в размере 2 млрд долл. до конца октября 2014 года, а до конца года еще 1,1 млрд долл. «По итогам переговоров было принято решение, что Украина берет на себя обязательства оплатить открытые счета на 2 млрд долл., они должны быть внесены до конца октября на счета российских партнеров», - сказал Эттингер.

Однако, что касается временной цены на газ в 385 долл. за тыс. кубометров, то позиции украинской и российской сторон разошлись. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, временная цена на газ для Украины формируется на основании 100 долл. скидки, предоставляемой правительством России.

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан сказал, что Украина согласится на временную цену в 385 долл. за тыс. кубометров при условии, что она будет зафиксирована в коммерческом контракте без привязки к 100 долл. скидки. Также Продан подчеркнул, что только при таком условии Украина готова выплачивать «Газпрому» 3,1 млрд долл. в счет будущих поставок. Пока же, по словам министра, полного согласия с российскими коллегами по вопросу формирования временной цены нет.

Справка УНИАН. «Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля и оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. В этот же день «Нафтогаз Украины» подал иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью в первую очередь установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.