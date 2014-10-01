У Яценюка успокаивают, что веерных отключений света пока не будет

Кабинет министров Украины не ожидает веерных отключений электроэнергии в период отопительного сезона, заявил министр Кабинета министров Украины Остап Семерак.

«По состоянию на 1 октября и по информации министра энергетики и угольной промышленности Украины в веерных отключениях электроэнергии нет необходимости. Система работает в нормальном, достаточном режиме", - сказал Семерак.

В начале сентября Министерство энергетики и угольной промышленности направило областным энергоснабжающим компаниям сообщения о возможном временном прекращении электроснабжения населения, как это было в 90-х годах, в связи с возникновением дефицита мощностей в объединенной энергосистеме Украины.

50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальные – производят ТЭС путем сжигания газа и угля. Нехватка газа и остановка 80% шахт вызвали дефицит энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.