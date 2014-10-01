Россия сократила поставки газа в Словакию уже на 50%

Российская Федерация сегодня, 1 октября, сократила поставки газа в Словакию через Украину на 50%, вынудив национальную газовую компанию SPP покрыть возникший дефицит за счет покупок газа на европейском спотовом рынке.

Об этом сказано в сообщении компании, которым располагает УНИАН.

"SPP сегодня зафиксировала 50-процентное снижение газовых поставок", - отметили в компании, которая в сентябре сообщала о ежесуточных недопоставках газа из России в пределах 10-23 процентов.

Также информированный источник сообщал агентству, что SPP констатирует разницу между реальными поставки газа в Словакию и объемом, который она хотела бы закупить у российского газового монополиста компании "Газпром", поставляющего стране до 98% необходимого ей топлива. Согласно принятой процедуре, каждая компания подает заявку на покупку топлива, но при этом окончательно объемы утверждает поставщик.

Словацкая компания сообщила, что в случае дальнейшего ограничения поставок российского газа, который идет в Словакию через Украину, она может начать прокачивать газ из Чехии и Австрии.

"В таком случае, так называемые реверсные поставки будут использоваться для национальных нужд, и технически они могут быть запущены в течение нескольких часов", - сказано в сообщении компании.

Пресс-секретарь SPP Петр Беднар сказал УНИАН, что не существует прямой взаимосвязи между осуществляемым через Словакию реверсом газа из ЕС в Украину и возможными поставками газа для внутренних нужд из соседних стран.

"Это только вопрос законтрактованных мощностей", - заявил он, заметив, что этими вопросами занимаются компании, которые поставляют газ.

Пресс-секретарь словацкой компании Eustream, которая управляет газотранспортной системой Словакии, Вахрам Хугурян сказал агентству, что возможная прокачка газа компанией SPP из Чехии и Австрии не приведет к автоматическому прекращению реверса газа в Украину.

В тоже время он отметил, что поставки могут быть ограничены по техническим условиям.

"Eustream будет поставлять газ во всех направлениях и выходах из системы согласно контрактам до тех пор, пока это технически будет возможно", - отметил он, отвечая на запрос агентства.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Венгрия объявила о прекращении реверсных поставок газа в Украину, объяснив это решение необходимостью перенаправить газовые потоки на внутренний рынок в связи с возросшим спросом. Ранее в сентябре также Польша приостановила на два дня поставки газа из ЕС в Украину, назвав причиной такого решения сокращение поставок газа из России.

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В начале сентября британская Financial Times написала, что российский "Газпром" намерен сократить поставки газа в Евросоюз для того, чтобы заблокировать реверсные поставки "голубого топлива" в Украину, которой он в июне текущего года полностью перекрыл поставки газа.

Словакия обладает самыми большими возможностями по поставкам газа из Евросоюза в Украину: через ее систему ежесуточно можно прокачать 27 млн кубометров газа, в то время как через Венгрию почти 17 млн кубометров, а через Польшу - 5 млн кубометров газа.