Оккупационные власти Крыма сменили директора «Черноморнефтегаза»

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Нового руководителя представили коллективу в среду, 1 октября.

Приказ о назначении издан Министерством топлива и энергетики Крыма 30 сентября.

46-летний уроженец Симферополя Бейм окончил Таврический институт предпринимательства и права по специальности «экономика». В 2006 году был избран депутатом Верховного Совета Крыма пятого созыва.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года «Черноморнефтегаз» возглавил экс-глава российской компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» 55-летний Сергей Комиссаров.

13 мая премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что украинская власть обратится с иском в Международный арбитражный суд в Стокгольме относительно экспроприации Россией компании «Черноморнефтегаз».

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Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе «Черноморнефтегаза» находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

19 марта этого года буровые установки "Черноморнефтегаза" в Крыму были захвачены вооруженными людьми.