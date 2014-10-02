Словакия: Проблемы с газом из России не повлияют на реверс в Украину

Проблемы с газом из России не повлияют на реверсные поставки в Украину, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РИА Новости.

"Словацкая Республика будет выполнять взятые на себя обязательства", — сказал Фицо, отвечая на вопрос журналиста о том, как может отразиться снижение поставок российского газа на реверсные поставки топлива из Словакии в Украину.

Ранее в среду премьер заявил, что словацкий получатель и дистрибьютор российского газа, компания Slovensky plynarensky priemysel, зарегистрировала в среду снижение поставок российского газа через Украину в объеме около 50%.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер пояснял ранее, что заявления европейских потребителей о недопоставках газа касаются лишь дополнительных объемов, а контрактные обязательства "Газпром" полностью выполняет. Заявки потребителей сверх контрактных объемов "Газпром" удовлетворять не обязан.

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Как сообщил официальный представитель оператора газотранспортной системы Словакии — компании Eustream Ваграм Чугурян, реверсные поставки газа из Словакии в Украину в начале этой недели составляли 26,8-26,9 млн кубометров, что лишь немного ниже запланированного суточного максимума в 27 млн кубометров.

По словам Чугуряна, в течение ближайших пяти месяцев поставки газа будут по-прежнему сопровождаться работами по технической проверке и доводке всех компонентов системы до необходимых параметров. С 1 марта 2015 года газопровод должен функционировать в нормальном рабочем режиме и стабильно прокачивать в Украину 27 млн кубометров газа в сутки.

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Ранее премьер Арсений Яценюк заявил, что Украина реверсом из Словакии заместит 40% российских поставок газа.