Цены на нефть держатся вблизи двухлетнего минимума

Цены на нефть Brent держатся чуть выше $94 за баррель и близки к минимальному уровню более чем за два года за счет высокого предложения при слабом спросе в Европе и Китае, сообщает Рейтер.

Фьючерсы на Brent держатся на уровне открытия торгов $94,16 за баррель, а фьючерсы на WTI подорожали на $0,03 до $90,76 за баррель. Оба эталона завершили третий квартал максимальным падением более чем за два года.

"Крайне слабый спрос в Европе и Китае означает, что вряд ли произойдет значительный рост цен", - сказал стратег по сырьевым рынкам Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) Анкит Пахуджа.

Генеральный секретарь ОПЕК Абдулла аль-Бадри сказал в сентябре, что организация может снизить квоту на добычу до 29,5 миллиона баррелей в сутки с 30 миллионов в 2015 году. Многие аналитики также предсказывают сокращение добычи.

"Мы думаем, что ОПЕК сократит добычу, но пока непонятно, будет ли снижение столь значительным, как предсказывают некоторые участники рынка. Вопрос в том, захочет ли Саудовская Аравия отдавать часть рынка Ирану и Ливии", - сказал Пахуджа.

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Саудовская Аравия в среду сообщила о неожиданно резком снижении цен на ноябрьские партии нефти для азиатских клиентов, демонстрируя стремление сохранить долю рынка.

National Australia Bank снизил прогноз среднегодовой цены Brent в 2015 году до $103 за баррель со $105, учитывая ухудшение экономических условий в Китае, Японии и многих странах Европы.

"Ожидания рынка относительно цен на нефть резко снизились с июня, так как достаточное предложение при слабом спросе по-прежнему оказывает более сильное влияние на рынок, чем геополитические проблемы на Ближнем Востоке", - говорится в отчете банка.

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