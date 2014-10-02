Россия в сентябре сократила экспорт газа на 35%

Экспорт газа из России в сентябре сократился на 35% до 11,571 млрд кубометров, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, сообщает Прайм.

В том числе поставки газа в ближнее зарубежье сократились с 5,6 млрд кубометров до 1,832 млрд кубометров.

Экспорт газа в дальнее зарубежье также снизился - с 11,1 млрд кубометров до 8,691 млрд кубометров.

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Как сообщал УНИАН, в последние месяцы появились сообщения от газовых компаний Польши, Словакии, Германии, Австрии и Румынии о том, что "Газпром" начал поставлять меньше газа, чем компании у него заказывают.

В сентябре британская Financial Times написала, что "Газпром" решил ограничить поставки газа Евросоюзу для того, чтобы заблокировать реверсные поставки топлива Украине, которой он с июня прекратил поставлять газ и которая за счет поставок из ЕС хочет покрыть часть газового дефицита.

Самыми большими возможностями по поставке газа из ЕС для Украины обладает Словакия, которая начала реверс с начала этого месяца.