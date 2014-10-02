Солнечная энергетика станет вторым по важности источником энергии в Украине, - эксперты

Такие объекты строятся как украинскими, так и отечественными инвесторами и девелоперами,сообщает «Украинская энергетика».

Между тем, по мнению аналитиков канадской компании Energici Holdings, суммарная установленная мощность построенных в Украине фотоэлектрических станций в ближайшие годы вырастет и к концу 2017 года составит 3,087 ГВт (с учетом установленных мощностей в АР Крым до аннексии). При этом солнечное излучение станет вторым по важности возобновляемым источником энергии в стране. В целом, как показывает европейская практика строительства солнечных электростанций (СЭС), а также с учетом мировых тенденций постоянного снижения себестоимости их строительства, в Украине за счет усовершенствования технологии и введения в эксплуатацию новых СЭС общая установленная мощность солнечных станций может достичь 2800 МВт к 2020 году при условии прозрачности законодательного обеспечения.

"Однако необходимо отметить, что мы далеки от уровня европейских стран по дотациям и законодательной базе относительно возобновляемой энергетики, и мы должны признать, по сравнению с существующим потенциалом того, что делается, -недостаточно", - констатируют ученые. Так, на конец 2013-го доля альтернативной энергетики в общем энергопотреблении страны составила около 0,8%. Тогда как Украина, имплементировав директиву ЕС 2009/28/EC, взяла на себя обязательство довести объем мощностей возобновляемой энергетики до 11%. При этом ученые обеспокоены, что высокий потенциал возобновляемой и, в частности, солнечной энергетики для замещения газа может быть не использован, если правительство Украины не будет гарантировать стабильность законодательства и гарантии защиты уже вложенных средств для инвесторов. Непоследовательность государственной политики вкупе со сложной политической ситуацией в стране отпугивает инвесторов, предупреждают эксперты.

По мнению участников Ассоциации альтернативных видов топлива и энергетики Украины, предлагаемые инициативы Правительства по изменению законодательства, например, рекомендованное Кабмином снижение "зеленого"тарифа для уже построенных солнечных электростанций (распоряжение №589-р от18.06.2014 г.), что отражено в проекте Комиссии по энергетики (НКРЭКУ),приведет к невыполнению указанного обязательства Украины перед ЕС. Обеспокоенность намерениями украинского правительства снизить "зеленый" тариф для уже действующих солнечных электростанций почти вдвое выразили также в государственной китайской национальной группе корпораций СNBM, которая является крупнейшим инвестором в отрасль.

И если НКРЭКУ, несмотря на протесты участников рынка, пересмотрит размер "зеленого" тарифа для уже построенных электростанций, это будет иметь негативное влияние на дальнейшее развитие возобновляемой, прежде всего, солнечной электроэнергетики в Украине, отметили в ЕБРР ранее. Отметим также, что по подсчетам Института возобновляемой энергетики НАН Украины, использование существующего технически-достижимого потенциала солнечной энергии в Украине позволит сэкономить более 5 млрд кубометров газа.