Россия использует газ для политических целей - глава правительства Словакии

Один из крупнейших поставщиков газа в Европейский Союз - Российская Федерация использует "голубое топливо" для достижения своих политических целей, заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо, комментируя сокращение газовых поставок в страну.

"Я использовал это высказывание ранее и воспользуюсь им еще раз: газ стал инструментом в политической борьбе", - сказал премьер, которого цитирует агентство Reuters.

Фицо сообщил, что россияне объяснили вчерашнее сокращение поставок газа в Словакию до 50% от того, что заказывала национальная газовая компания SPP, "техническими проблемами", вызванными необходимостью наполнить газовые хранилища для прохождения зимнего периода.

Он отметил, что правительство соберет заседание кризисного штаба из-за возникшей ситуации, но также заверил, что Словакия будет выполнять свои обязательства по поставкам газа из ЕС в Украину.

По данным оператора словацкой газотранспортной системы Eustream, которыми располагает УНИАН, вчера в Словакию через Большие Капушаны на границе с Украиной поставлено около 48 млн кубометров газа - примерно столько же, как и днем ранее при ежесуточных поставках в сентябре на уровне от около 46 до 63 млн кубометров.

В то же время по сравнению с 1 октябрем прошлого года поставки снизились в 3,5 раза. В октябре 2013 года ежесуточно через Украину, которая является главным маршрутом поставки российского газа в Словакию, поставлялось от 124 до 187 млн кубометров. В сентябре прошлого года поставки были еще больше и составляли от 160 до 210 млн кубометров газа.

Польский эксперт по энергетическим вопросам Анджей Щесняк сказал УНИАН, что такая большая разница в объемах поставок газа в Словакию в годовом выражении может быть вызвана большими запасами топлива, накопленными за счет теплой зимы, и, возможно, более активной закачкой топлива в хранилища в предыдущие месяцы из-за очередного газового конфликта Украины и России.

Как сообщал УНИАН, вчера компания SPP заявила, что из-за сокращения поставок российского газа, который поставляется в страну через Украину, компания была вынуждена закупать недостающего топливо на европейском спотовом рынке, и не исключила возможности того, что может начать прокачивать газ в страну из Чехии и Австрии. Это теоретически может поставить под угрозу реверс газа из ЕС в Украину из-за ограниченных возможностей существующих газопроводов.

На прошлой неделе Венгрия объявила о прекращении поставок газа в Украину, объяснив это решение необходимостью перенаправить газ на внутренний рынок, и сразу после этого объявила о согласии "Газпрома" увеличить поставки этого топлива в страну.

Ранее в этом месяце Польша также прекращала на 2 дня поставки газа в Украину из-за сокращения газовых поставок из РФ, а в начале сентября британская Financial Times писала о планах "Газпрома" сократить поставки газа в Евросоюз для того, чтобы заблокировать его реверс в Украину.

Словакия, которая получает из РФ до 98% необходимого ей газа, обладает самыми большими возможностями по реверсу этого топлива в Украину: 27 млн кубометров в сутки. Через Венгрию и Польшу можно прокачивать до 17 и 5 млн кубометров соответственно.