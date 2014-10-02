Главу "Укртрансгаза" снова отстранили от руководства компанией

Председатель правления ПАО «Укртрансгаз» Игорь Лохман снова отстранен от должности решением собрания акционеров.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза Украины».

«1 октября 2014 года решением общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Укртрансгаз» были прекращены полномочия Лохмана И.В.», - говорится в сообщении.

Перед этим решением, акционеры выполнили постановление Печерского районного суда Киева в деле по иску Лохмана к ПАО «Укртрансгаз», ПАО «Нафтогаз Украины» и третьего лица Министерства энергетики и угольной промышленности Украины о восстановлении его в должности с 10 июня, однако снова отстранили уже с 1 октября.

Как сообщал УНИАН, 6 июня на общем собрании акционеров уже принимали решение об отстранении Игоря Лохмана с должности председателя правления.

8 июля главой "Укртрансгаза" назначили заместителя главы НАК «Нафтогаз Украины» Игоря Прокопива.

16 апреля текущего года главный инженер «Укртрансгаза» Игорь Лохман возглавил компанию.

Справка УНИАН. ПАО «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».