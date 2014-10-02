Цены на нефть упали ниже $90 впервые за полтора года

Фьючерсы на сырую нефть впервые с апреля 2013 года упали ниже 90 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют котировки фьючерсов на сырую нефть на бирже NYMEX, пишет "Экономическая правда".

По словам аналитиков, наибольшее снижение демонстрирует техасская нефть, стоимость которой опустилась ниже 90 долларов за баррель. Это самая низкая цена за последние 17 месяцев.

Утром цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil опускалась до своего минимума за последние два года на 0,5% — до 94,21 доллара за баррель.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снижалась на 0,3% — до 90,89 долларов за баррель.

С начала года существенно "просела" также цена на нефть марки Urals (смесь нефти из всех месторождений России) – на 15% - до 92,3 доллара за баррель (по итогам торгов на 1 октября).

Среди основных причин падения котировок называют две. Первая - бомбардировки в Сирии не дали должного результата и террористы по-прежнему контролируют часть нефтяных активов и, вероятно, продолжают демпинг.

Второй причиной снижения является сильное укрепление доллара США к мировым валютам, которое происходит на фоне сокращения программы количественного смягчения.

Читайте такжеВ России подсчитывают, что случится с экономикой при цене нефти в $60"Сегодня факторов для роста котировок нет. Вероятно, цены на нефть будут умеренно снижаться. С точки зрения технического анализа, следующая цель по нефти Brent находится в районе 90 долларов за баррель, нефть марки WTI может подешеветь до 87,5 доллара за баррель", - отмечают аналитики компании "Альпари".

Трейдеры, опрошенные агентством "Рейтер", указывают также на то, что Саудовская Аравия, вероятно, собирается развязать "войну цен" со своими конкурентами.

"Снижение цен на нефть Саудовской Аравии является признаком того, что она больше не будет сокращать производство и, скорее всего, готовится к борьбе за рынок", — комментирует аналитик Again Capital LLC в Нью-Йорке Джон Килдафф.