Украина в сентябре импортировала из Европы почти 1 млрд кубов газа

Украина в сентябре 2014 года импортировала со стороны Европы 986 млн куб. м природного газа, всего за 9 месяцев текущего года Украина импортировала из Европы 2,2 млрд куб. м газа.

Об этом сообщила пресс-служба оператора отечественной газотранспортной системы – компании «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, весь объем импортированного из Европы «голубого топлива» в сентябре поставлялся в Украину со стороны Словакии (779 млн куб. м газа), Польши (117 млн куб. м) и Венгрии (90 млн куб. м).

В «Уктрансгазе» также отметили, что объем импортированного из Европы топлива в январе-сентябре 2014 года на 31,8% (или 700 млн куб. м) превысил соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Венгрия объявила о прекращении реверсных поставок газа в Украину, объяснив это решение необходимостью перенаправить газовые потоки на внутренний рынок в связи с возросшим спросом. Ранее в сентябре также Польша приостановила на два дня поставки газа из ЕС в Украину, назвав причиной такого решения сокращение поставок газа из России.

В начале сентября британская Financial Times написала, что российский "Газпром" намерен сократить поставки газа в Евросоюз для того, чтобы заблокировать реверсные поставки в Украину, которой он в июне текущего года полностью перекрыл поставки газа. 1 октября словацкая национальная газовая компания SPP сообщила, что РФ сократила поставки газа в Словакию через Украину на 50%.

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Справка УНИАН. Словакия обладает самыми большими возможностями по поставкам газа из Евросоюза в Украину: через ее систему ежесуточно можно прокачать 27 млн кубометров газа, в то время как через Венгрию почти 17 млн кубометров, а через Польшу - 5 млн кубометров газа.

В 2013 году Украина импортировала из Европы порядка 2 млрд куб. м природного газа.