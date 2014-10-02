Яценюк рассказал, чего ожидает от газовых переговоров

Украина ожидает промежуточного решения по газовому вопросу как в формате трехсторонних переговоров с Россией и Евросоюзом, так и в рамках рассмотрения иска НАК «Нафтогаз Украины» к российскому монополисту «Газпрому» в Арбитражном суде Стокгольма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе встречи с инвесторами заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«У нас есть еще один вызов – это энергетика. Я должен проинформировать вас о том, что мы ищем промежуточное решение относительно разрешения газового вопроса с Россией. С одной стороны, «Нафтогаз» ждет промежуточного решения по иску в Стокгольмском арбитраже, с другой стороны - в Брюсселе проходит очередной раунд газовых переговоров, – сказал глава правительства. - Иными словами, у нас две возможности – либо промежуточное решение по Стокгольмскому суду, либо промежуточная договоренность по газу (в трехстороннем формате переговоров - УНИАН)».

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Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан отмечал, что делегации Украины и Европейской комиссии намерены провести двустороннюю встречу по газовым вопросам в Брюсселе 2 октября. Украина, по словам Продана, готовит свою позицию по определению объема платежей за газ и способа их осуществления в рамках проведения газовых переговоров с участием Европейского Союза и Российской Федерации.