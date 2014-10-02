Россия в августе сократила транзит газа через Украину почти на 40%

Транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы в январе-августе 2014 года сократился на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 46,319 млрд куб. м.

Об этом говорится в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, в августе 2014 года транзит природного газа сократился по сравнению с августом 2013 года на 37,9% - до 4,539 млрд куб. м.

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Как сообщал УНИАН, объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, по итогам 2013 года увеличился на 3,2% по сравнению с 2012 годом - до 86,1 млрд куб. м.

В 2012 году транзит российского газа через территорию Украины составил 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя 2011 года.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.