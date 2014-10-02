Время и место следующих трехсторонних газовых переговоров снова неизвестны

Вице-президент Европейской комиссии Гюнтер Эттингер намерен обсудить с украинским министром энергетики Юрием Проданом подготовку следующей трехсторонней встречи по разрешению спорных газовых вопросов с Россией, передает корреспондент УНИАН.

Согласно сообщению Европейской комиссии, двусторонняя встреча состоится в эту пятницу, 3 октября.

"Двусторонняя встреча направлена на подготовку следующих трехсторонних газовых переговоров, для которых еще не запланированы дата и место", - говорится в сообщении.

Перед двусторонней встречей Эттингер и Продан примут участие в круглом столе высокого уровня «Инвестиционные возможности в газовой инфраструктуре системы Украины".

"Европейские и международные газовые компании и финансовые учреждения обсудят текущие правовые и регуляторные реформы, а также инвестиционные возможности в газовом секторе Украины", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеЯценюк рассказал, чего ожидает от газовых переговоровКак сообщал УНИАН, Украина, Россия и Европейская Комиссия в конце этой недели встретятся снова, чтобы обсудить предложенный в Берлине 26 сентября компромисс для разрешения спорных газовых вопросов между Киевом и Москвой.

Тогда на переговорах в Берлине Еврокомиссия предложила Украине закупить у российского «Газпрома» на условиях предоплаты 5 млрд кубометров природного газа по цене 385 долл. за тыс. куб. м для прохождения осенне-зимнего периода.

Эттингер по итогам трехсторонних переговоров в формате Украина-Россия-ЕС сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» хотят заключить временный газовый контракт, который будет действовать до конца марта 2015 года, пока Стокгольмский арбитраж не примет решение по газовому спору. Кроме того, вице-президент ЕК отметил, что была достигнута договоренность об уплате Украиной газового долга в размере 2 млрд долл. до конца октября 2014 года, а до конца года - еще 1,1 млрд долл.

Однако в отношении временной цены на газ в 385 долл. за тыс. кубометров позиции украинской и российской сторон разошлись. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, временная цена на газ для Украины формируется на основании 100 долл. скидки, предоставляемой правительством России.

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Украины Продан сказал, что Украина согласится на временную цену в 385 долл. за тыс. кубометров при условии, что она будет зафиксирована в коммерческом контракте без привязки к 100 долл. скидки. Также Продан подчеркнул, что только при таком условии Украина готова выплачивать «Газпрому» 3,1 млрд долл. в счет будущих поставок. Пока же, по словам министра, полного согласия с российскими коллегами в вопросе формирования временной цены нет.

Справка УНИАН. «Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля и оставив лишь объемы прокачки для европейских потребителей. В этот же день «Нафтогаз Украины» подал иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью, в первую очередь, установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.