Яценюк: Украина глубоко обеспокоена подрывом Россией энергобезопасности Европы

Временное решение, которое может быть достигнуто в рамках переговоров по поставкам газа в формате Украина-ЕС-Россия, должно базироваться на общей позиции, которую вырабатывают Украина и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе подписания договора о трансграничном сотрудничестве между Украиной и Румынией в Киеве.

«Мы имеем два варианта временного урегулирования газовой проблемы, которая возникла по вине Российской Федерации. Наша страна обратилась в Стокгольмский арбитражный суд с основным иском и с дополнительным иском. В соответствии с дополнительным иском, Стокгольмский арбитраж может вынести временное решение. Второй вариант - подписание временного соглашения до окончательного решения вопроса арбитражным судом - на основании общей позиции Украины и Европейского Союза», - сказал Яценюк.

При этом он отметил, что Украина глубоко обеспокоена подрывом энергетической безопасности Европы и Украины со стороны российской компании «Газпром». «Вместе в нашем общем единстве мы имеем все возможности для решения экономических, политических и энергетических вопросов», - сказал Яценюк.

Читайте такжеВремя и место следующих трехсторонних газовых переговоров снова неизвестныРаньше Яценюк отмечал, что Украина ожидает промежуточного решения по газовому вопросу как в формате трехсторонних переговоров с Россией и Евросоюзом, так и в рамках рассмотрения иска НАК «Нафтогаз Украины» к российскому монополисту «Газпрому» в Арбитражном суде Стокгольма.

В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан отмечал, что делегации Украины и Еврокомиссии намерены провести двустороннюю встречу по газовым вопросам в Брюсселе 2 октября. Украина, по словам Продана, готовит свою позицию поз определению объема платежей за газ и способу их осуществления в рамках проведения газовых переговоров с участием Европейского Союза и Российской Федерации.