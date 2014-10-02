Польша возобновила реверсные поставки газа в Украину

Причиной временной остановки стало проведение регламентных работ, которые предварительно были согласованы между операторами газотранспортных сетей Польши и Украины, сообщает Укртрансгаз.

"Благодаря проведению данных работ удалось улучшить условия подачи газа со стороны Польши в Украину и усовершенствовать существующую систему газоизмерения», - прокомментировали происшествие в Центральном диспетчерском департаменте ПАО«Укртрансгаз».

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