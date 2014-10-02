Украина за месяц снизила вдвое добычу угля

Угледобывающие предприятия Украины в сентябре текущего года сократили добычу угля вдвое - до 3,4 млн тонн против 6,7 млн тонн в сентябре 2013 года.

Об этом сообщает Профсоюз работников угольной промышленности со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, на государственных шахтах было добыто 608,9 тыс. тонн угля, что в 3,3 раза меньше сентября 2013 года.

Также сообщается, что добыча угля в январе-сентябре 2014 года сократилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 53,4 млн тонн. Из этого объема госшахты добыли 15,354 млн тонн угля, что на 12,3% меньше результата 9 месяцев 2013 года.

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Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное – производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

Справка УНИАН. Угледобывающие предприятия Украины в 2013 году сократили добычу угля по сравнению с 2012 годом на 2,6% - до 83,7 млн тонн.