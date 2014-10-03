Нефть с начала года подешевела на 15%

Цены на нефть Brent растут с двухлетнего минимума, но завершат снижением четвертую неделю из пяти последних, сообщает Reuters.

К 8.47 мск фьючерсы на Brent подорожали на $0,39 до $93,81 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,51 до $91,52 за баррель. С начала недели Brent подешевела более чем на $3, а с начала года - более чем на 15 процентов.

"Я думаю, что рынок не обращает внимания на риски. В цены не закладываются никакие наценки, что заставляет меня беспокоиться", - сказал директор по инвестициям Ayers Alliance в Сиднее Джонатан Бэррет.

Среди существующих рисков - наступление исламистов на Ближнем Востоке. Парламент Турции в четверг одобрил военную операцию против Исламского государства, захватившего значительные территории в Ираке и Сирии, что привело к потоку курдских беженцев в Турцию.

Читайте такжеЦены на нефть упали ниже $90 впервые за полтора годаРынок ждет выходящий в пятницу отчет о занятости в США в сентябре. По мнению аналитиков, число рабочих мест выросло на 215.000, но если показатель будет ниже прогноза, это может вызвать снижение курса доллара и рост цен на сырье.

Некоторые аналитики считают, что удержать цены от дальнейшего падения может лишь снижение добычи ОПЕК. Организация, скорее всего, обсудит квоту на добычу на совещании в ноябре, но среди ее участников нет единого мнения по этому вопросу.

"Мне кажется, когда цена Brent дойдет до $85-90, можно ожидать, что ОПЕК задумается о снижении добычи", - сказал старший аналитик CMC Markets Рик Спунер.