Нафтогаз подписал контракт на поставку газа из Норвегии - СМИ

Об этом А' сообщили источники, работающие на газовым рынке Европы.

По неофициальной информации, контракт подписан с норвежской государственной нефтяной компанией Statoil на прошлой неделе. Детали контракта не разглашаются.

Читайте такжеУкраина в сентябре импортировала из Европы почти 1 млрд кубов газа«Контракт на поставку газа подписан с компанией Statoil на прошлой неделе во время визита руководства "Нафтогаза" в Норвегию»,– сообщил источник А'.

Поставки газа планируется осуществлять через территорию Словакии.

В правительстве Украины А' подтвердили факт подписания контракта, однако не смогли сообщить детали.