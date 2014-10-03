Нафтогаз подписал контракт на поставку газа из Норвегии - СМИ
12:45, 03 октября 2014Энергетика
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НАК «Нафтогаз Украины» подписал контракт на поставку газа из Норвегии.
REUTERS
Об этом А' сообщили источники, работающие на газовым рынке Европы.
По неофициальной информации, контракт подписан с норвежской государственной нефтяной компанией Statoil на прошлой неделе. Детали контракта не разглашаются.
Читайте такжеУкраина в сентябре импортировала из Европы почти 1 млрд кубов газа«Контракт на поставку газа подписан с компанией Statoil на прошлой неделе во время визита руководства "Нафтогаза" в Норвегию»,– сообщил источник А'.
Поставки газа планируется осуществлять через территорию Словакии.
В правительстве Украины А' подтвердили факт подписания контракта, однако не смогли сообщить детали.
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