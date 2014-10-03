Кабмин собирается по-новому проводить аукционы по продаже нефти и газа

Кабинет Министров обязал Министерство энергетики и угольной промышленности разработать новое правительственное постановление, которое бы изменило организацию и проведение биржевых аукционов по продаже нефти, газового конденсата и сжиженного газа.

Об этом сказано в протоколе №80, принятом на заседании правительства от 23 сентября 2014 года.

«Минэнергоугля необходимо безотлагательно предоставить в установленном порядке Кабинету министров проект правительственного решения относительно организации и проведения биржевых аукционов по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа», - сказано в выписке протокола, подписанного премьером Арсением Яценюком и министром Кабинета министров Остапом Семераком.

В компании «Нафтогаз Украины» агентству УНИАН подтвердили информацию о том, что компания получила задание от Минэнергоугля приступить к разработке нового регламента по проведению биржевых аукционов по продаже энергоресурсов, однако отказались сообщить состав комиссии, которая должна разработать новый проект постановление о проведении торгов вместо действующего постановления №1064 от 03.10. 2011 года.

В свою очередь представитель «Укрнафты» в целом положительно отозвался о решении правительства разработать новый регламент проведения аукционных торгов.

«Мы рады, что правительство наконец-то прислушалось к нашим доводам и решило убрать коррупционную составляющую – право Министерства энергетики и угольной промышленности определять биржу для продажи энергоресурсов», - отметил представитель «Укрнафты», напомнив, что именно эти сверхполномочия стали основанием для судебных разбирательств, поскольку не предусмотрены действующим законодательством.

В «Укрнафте» также сообщили, что Минэнергоугля предоставило руководству компании для ознакомления первоначальный вариант нового постановления и высказали надежду, что им удастся внести свои предложения к проекту документа.

«Нам дали понять, что готовы услышать нашу позицию. Однако до окончательного решения еще далеко. Хочется надеяться, что приоткрытая министерством дверь к сотрудничеству не окажется ловушкой», - осторожно сказал представитель компании.

Читайте такжеУкрнафта просит Минэнергоугля законно проводить аукционы по продаже сжиженного газаОдновременно в «Укрнафте» заявили, что базой для разработки нового документа может стать постановление №1064 от 03.10.2011 «О некоторых вопросах организации и проведении биржевых аукционов по продаже нефти сырой, газового конденсата собственного производства и сжиженного газа».

«Нормы этого постановления, за исключением безосновательного наделения Минэнергоугля полномочиями выбирать аукционную площадку, подтвердили свою действенность, поскольку на протяжении трех лет обеспечивали стабильную реализацию энергоресурсов на аукционах», - отметил представитель «Укрнафты.

С целью избежать судебных споров и конфликтов в будущем, «Укрнафта» призывает четко выполнить требования закона «О нефти и газе», предполагающего, что продавцы энергоресурсов могут сами выбирать площадку для проведения биржевых аукционов.

Как сообщал УНИАН, в конце августа и в начале сентября компания «Укрнафта» планировала провести аукционы, выставив на реализацию свыше 130 тыс. тонн нефти начальной стоимостью свыше 1,3 млрд грн и около 5 тыс. тонн конденсата стоимостью свыше 50 млн грн. Однако аукционы не состоялись из-за действий министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, которые привели к судебным разбирательствам

«Укрнафта» несет колоссальные убытки. В связи с этим компания уже обратилась в Генпрокуратуру с просьбой расследовать действия министра Продана и привлечь его к уголовной ответственности.

Конфликт между крупнейшей отечественной компанией и Юрием Проданом начался в конце июля. 20 июля министр в результате проведенного при сомнительных обстоятельствах конкурса подписал приказ, согласно которому аукционы по продаже энергоресурсов должны проходить на площадке малоизвестной полтавской Украинской универсальной биржи, которая даже не имеет собственного помещения в Киеве для проведения торгов.

Украинская межбанковская валютная биржа подала иск в суд о признании противоправным приказа Минэнергоугля и его отмене. Окружной административный суд Киева своим определением от 22 июля приостановил действие соответствующего приказа.

В свою очередь министр решил через суд добиться запрета на продажу энергоресурсов на любой бирже, кроме Украинской универсальной биржи. Для этого министр подал четыре одинаковые иски в Хозяйственный суд Киева. Трое судей отказали министру в рассмотрении иска, кроме судьи Виктории Сиваковой. Однако 15 сентября и она была вынуждена отменить свое решение, поскольку оно противоречило вердикту Окружного административного суда.