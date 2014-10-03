Украина увеличила запасы газа в хранилищах до 16,7 млрд кубов

Об этом сообщила пресс-служба оператора отечественной газотранспортной системы – компании «Укртрансгаз».

«По состоянию на 1 октября, в подземных хранилищах находится 16,7 млрд куб. м «голубого топлива», что выводит Украину среди стран ЕС в тройку лидеров по запасам природного газа в хранилищах», - говорится в сообщении «Укртрансгаза».

В то же время, председатель правления компании Игорь Прокопов отметил, что украинские ПХГ заполнены лишь на 52%.

«Украина обладает крупнейшими ПХГ в Европе, и сегодня мы вместе с Германией и Италией среди лидеров по запасам природного газа в хранилищах. При этом отечественные хранилища заполнены лишь на 52%, в то время как у наших европейских партнеров свободных мощностей для закачки почти не осталось», - цитирует Прокопова пресс-служба.

Вместе с тем, в компании уточнили, что по состоянию на 1 октября закачка природного газа осуществляется на 2 подземных хранилищах в режиме 24,2 млн куб. м в сутки.

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Как сообщал УНИАН, Украина в сентябре импортировала со стороны Европы 986 млн куб. м природного газа. Весь объем импортированного топлива в сентябре поставлялся в Украину со стороны Словакии (779 млн куб. м газа), Польши (117 млн куб. м) и Венгрии (90 млн куб. м).