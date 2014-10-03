Менеджера «Газпрома» уволили после слов об отсрочке поставок газа в Китай

Заместитель начальника Чаяндинского управления компании "Газпром добыча Ноябрьск" Виктор Селин, который накануне сообщил о сдвиге начала поставок газа в Китай по "Силе Сибири ", уволен, сообщает издание Znak.com со ссылкой на источники в компании.

По данным издания, Селина уволили за разглашение служебной тайны.

Источник, близкий к "Газпрому", подтвердил Forbes его увольнение, но сообщил, что причина была другой.

"Только за одно некорректное заявление у нас не увольняют, ошибиться может каждый", — сказал он. По словам собеседника, раньше у Селина уже были проблемы, не связанные с этим инцидентом.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов лишь подтвердил Forbes информацию об увольнении топ-менеджера "дочки" холдинга, не комментируя причины отставки.

Напомним, 30 сентября появилось сообщение о том, что "Газпром" перенес начало поставок газа с Чаяндинского месторождения по "Силе Сибири" на 2020 год. "Раньше транспортировка планировалась на 2018 год. Теперь в 2018 году намечены лишь заполнение трубопровода и пуско-наладочные работы. Транспортировка газа запланирована уже на 2020 год", — заявлял Селин.

В тот же день пресс-служба "Газпрома" заявила, что информация о переносе поставок была "искажена". "Сегодня в ходе неформального общения с журналистами мой сотрудник Виктор Селин был неправильно понят, в результате чего в прессе были искажены сроки ввода в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири" в Китай", — сказал гендиректора "Газпром добыча Ноябрьск" Константин Степовой.