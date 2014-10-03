Кабмин назвал отключение электричества в Киеве и области самовольным

Об этом заявил министр Кабинета министров Остап Семерак. Он отметил, что по данному факту в настоящее время проводится расследование.

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"В отключениях электроэнергии замешана политика. Владельцами многих облэнерго, осуществляющих отключения, являются российские компании", - пояснил чиновник, добавив, что эти компании попали в список тех, к кому могут быть применены санкции.

Министр отметил, что оснований для отключения электроэнергии нет. "Украина является экспортером электроэнергии на рынки соседних государств, стран ЕС. В случае необходимости, Украина может уменьшить поставки электроэнергии на внешний рынок, но население Украины отключать не будет", - отметил Остап Семерак.