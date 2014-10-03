«Газпром» хочет оплачивать транзит газа через Украину долгом «Нафтогаза» - СМИ

«Газпром» предлагает внести изменения в российское законодательство, чтобы получить возможность оплачивать транзит газа через Украину за счет долга «Нафтогаза» за газ, пишут «Ведомости». Для этого необходимо внести поправки в закон о валютном контроле и валютном регулировании.

С просьбой разрешить взаимозачет требований по оплате транзита и газа «Газпром» обратился в письме к президенту Владимиру Путину 20 августа, после чего президент поручил правительству проработать этот вопрос. Источник «Ведомостей», близкий к «Газпрому», подтвердил, что такое обращение было. Представитель концерна отказался от комментариев.

«Согласие “Нафтогаза” для осуществления взаимозачета и не нужно», — утверждает источник. С другой стороны, если трехсторонние переговоры завершатся успешно, то возможность взаимозачета позволит «Нафтогазу» частично уменьшать долг в счет транзитных платежей, говорит он. Но если переговоры ни к чему ни приведут, а от взаимозачета Украина откажется, возможность оплаты транзита живыми деньгами будет рассматриваться «в зависимости от ситуации».

В то же время, даже если «Газпром» перейдет на взаимозачет уже сейчас и перестанет платить за транзит, а начнет уменьшать долг на его стоимость, «обострения ситуации не произойдет», — уверяет собеседник.

«Газпром» 13 августа в своей отчетности сообщал, что из-за большого долга Украины с ней могут «появиться неденежные формы расчетов за газ», но суть не раскрывалась. Сейчас долг «Нафтогаза» перед «Газпромом» составляет $5,3 млрд. Украина отказывается платить, не соглашаясь с ценой газа.

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В мае-июне в рамках трехсторонних переговоров между Россией, Еврокомиссией (ЕК) и Украиной стороны пытались договориться о новой цене и о графике погашения долга, но переговоры провалились. «Газпром» в середине июня остановил поставки газа в Украину. «Газпром» и «Нафтогаз» подали встречные иски в Стокгольмский арбитраж: первый — о взыскании долга, второй — о пересмотре цены газа.

26 сентября трехсторонние переговоры возобновились, стороны пытаются договориться о временной цене газа для Украины на период судебных разбирательств в Стокгольме. Но «возможность взаимозачета между “Газпромом” и “Нафтогазом” на трехсторонних переговорах не обсуждалась», — говорит источник «Ведомостей» в российской делегации. Представитель ЕК это не комментирует. Он лишь сообщил, что дата и место для новых трехсторонних переговоров сейчас обсуждается. ЕК по итогам переговоров 26 сентября отправила проекты соглашения в Москву и Киев. Отзывы обеих сторон комиссия получила в четверг, но их содержание не раскрывается, сказал представитель ЕК.