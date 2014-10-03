Украина надеется договориться с Россией о газе через неделю-две

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан надеется, что в ближайшее время Стокгольмский арбитраж примет промежуточное решение по украинскому газовому делу. Кроме того, в ближайшее время также может быть найден компромисс, который позволит решить спорные газовые вопросы в ходе трехсторонних переговоров в формате Украина-Россия-ЕС.

Об этом Продан сказал журналистам в пятницу в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

Министр напомнил, что для решения спорных газовых вопросов между Украиной и Россией идут два параллельных процесса - идет "арбитражный процесс в Стокгольме и идут переговоры, которые мы ведем вместе с Еврокомиссией".

"Соответствующие документы мы уже подали в Стокгольмский арбитраж для того, чтобы арбитраж в той ситуации, которая есть на сегодняшний день, принял так называемое обеспечительное постановление - промежуточное решение. И эти процессы на сегодняшний день будут идти параллельно. Процессы в арбитражном суде могут завершиться в очень короткие сроки принятием Стокгольмским арбитражем промежуточного решения. Что будет раньше - я сказать не могу", - сказал он.

Говоря о возможных сроках, Продан допустил, что решение может быть принято арбитражным судом через две недели, четыре недели", а компромиссного решения "мы можем достичь с российской стороной на следующей или через одну неделю". "Но сказать, какой процесс наступит скорее, я не могу", - отметил он.

Украинский министр вновь подчеркнул существование разногласий между сторонами, "даже есть разногласия, кто подписывает этот протокол". "На сегодняшний день трудно было согласовать все предложения, которые поступили от сторон. Также нет согласованных позиций относительно механизма формирования цены и аванса за газ. Но мы можем двигаться вперед. Комиссия должна к вторнику получить предложения от украинской и российской сторон относительно того, какие пункты могут быть приемлемы для украинской стороны от российской, а затем попробует нас собрать. Когда и где - неизвестно", - сказал Продан.

Вместе с тем министр назвал "непринципиальным" вопрос, о чем именно должна идти речь - о промежуточном контракте с промежуточной ценой или об изменении контракта.

"Сегодня это не принципиально. Должен быть промежуточный документ, а это могут быть изменения к существующему контракту или новый контракт, в котором будут соответствующим образом прописаны те согласованные компромиссные пункты, о которых мы договоримся вместе с Европейской комиссией", - отметил он.

При этом Продан заверил, что процесс пересмотра транзитного контракта состоится обязательно, "потому что тот, что мы имеем, не отвечает европейскому законодательству".

В этой связи министр сообщил, что украинская сторона предлагает создать экспертную группу из представителей ЕК, «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». «Эта группа сделает выводы относительно транзитного контракта «Нафтогаза Украины» и «Газпрома» и относительно соответствующих контрактов, которые имеют структуры «Газпрома» с европейскими газотранспортными операторами. Но уже и сейчас можно сказать однозначно, что настоящие контракты не отвечают европейскому законодательству, Третьему энергетическому пакету. Поэтому есть два пути - или есть договоренность между тремя сторонами и настоящие контракты изменяются и приводятся в соответствие с европейским законодательством, и второй путь, который также отвечает европейским процедурам, - это судебный путь, когда соответствующим решением регулятор принимает решение относительно того, чтобы изменить настоящие контракты. И об этом сегодня четко сказала ЕК", - рассказал Продан.

Поэтому министр убежден, что «это позволит нам полностью обеспечить Украину реверсными поставками газа, которые полностью покроют потребности Украины в импортном газе». «Это и поставки газа из Словакии, где есть свободные мощности, которые на сегодняшний день заблокированы, по существу, «Газпромом", - напомнил он.

Продан также сообщил, что необходимые объемы газа нужно закачать в подземные хранилища в октябре-ноябре. Кроме того, он выразил сомнение в том, что Украине необходимо 5 млрд кубометров газа. "До пяти (млрд куб. м газа – УНИАН), хотя и этот вопрос на сегодня является дискуссионным. Но величина, которая нам оптимально необходима, - это около трех (млрд куб. м газа – УНИАН)", - считает министр.

Продан выразил готовность встречаться с российской стороной "хоть завтра, но наши требования таковы, что все должно осуществляться в соответствии с европейским законодательством".

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Как сообщал УНИАН, 2 октября в ходе встречи с инвесторами премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина ожидает промежуточного решения по газовому вопросу как в формате трехсторонних переговоров с Россией и Евросоюзом, так и в рамках рассмотрения иска НАК «Нафтогаз Украины» к российскому монополисту «Газпрому» в Арбитражном суде Стокгольма.

Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжаются с мая. 26 сентября на переговорах в Берлине Еврокомиссия предложила Украине закупить у российского «Газпрома» на условиях предоплаты 5 млрд кубометров природного газа по цене 385 дол. за тыс. куб. м для прохождения осенне-зимнего периода.

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля и оставив лишь объемы прокачки для европейских потребителей. В этот же день «Нафтогаз Украины» подал иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью, в первую очередь, установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.