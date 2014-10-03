Снижение цен на нефть ослабит Россию, но не развалит ее, как СССР - Washington Post

Цены на сырую нефть на мировом рынке продолжают падать. Это хорошо для США, которые и стали причиной удешевления сырья, увеличив добычу в Техасе и Северной Дакоте. Но в это же время, удешевление барреля нефти сильно бьет по бюджету России, пишет Washington Рost.

США почти догнали Саудовскую Аравию, добывая 8,5 миллионов баррелей нефти в день. Это самый высокий показатель с 1986 года.

"Штат Северная Дакота теперь производит нефти больше, чем Ливия", - говорится в статье. А на прошлых выходных танкер с нефтью отправился из Аляски в Южную Корею. Это свидетельствует о том, что запрет на экспорт сырья из США остался в прошлом. И именно поэтому цены на баррель падают.

Это хорошо для Вашингтона, поскольку экспорт нефти обеспечит серьезный рост экономики. Однако это плохие новости для таких стран, как Россия, Ирак и Иран, чей бюджет и экономика очень сильно зависят от продажи сырья.

"Продажи сырой нефти и нефтепродуктов наполняли 46% российского бюджета в течение первых 8 месяцев этого года. В это же время, когда Запад пытается надавить на Россию санкциями за агрессию против Украины, падение цен на нефть на 10-20% может сильно подействовать на Москву", - говорится в статье, передает ZN.UA.

Вместе с тем, история 80-х годов, когда Саудовская Аравия обвалила цены на нефть в мире и тем самым подтолкнула СССР к распаду, вряд ли повторится.

"Такое сейчас не прогнозируется, но обвал цен повлечет трудности для властей России", - говорится в статье.

Напомним, что санкции Запада и снижение цены на нефть стоили России 4% ВВП.