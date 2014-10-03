Украина с 1 октября получает норвежский газ через газопроводы Словакии

Об этом сообщает пресс-служба государственного энергохолдинга НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что подписанное соглашение между «Нафтогазом» и Statoil расширяет количество поставщиков газа в Украину, а также открывает новый рынок для Statoil.

Как сказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, слова которого приводятся в сообщении, Украина стремится к интеграции в энергетический рынок Европейского Союза, а совместная работа со Statoil повысит энергетическую ликвидность и стабильность на рынке ЕС.

«Соглашение знаменует собой значительный прорыв для «Нафтогаза». Многочисленные интерконнекторы газа, которые были построены в течение последних нескольких лет в Европе, позволят существенно улучшить энергетическую безопасность, как для ЕС, так для и Украины», - сказал Коболев.

Кроме того главный советник председателя правления компании Юрий Витренко добавил, что эта сделка является революционной для «Нафтогаза».

«За очень короткий промежуток времени нам удалось понять и использовать стандартные европейские практики по торговле газом, включая контракты EFET (Европейская федерация энергетических трейдеров – УНИАН), и включить эти нормы в рамки украинского законодательства», - цитирует пресс-служба Витренко.

Он отметил, что это доказывает приверженность «Нафтогаза» к реформам и способность действовать согласно нормам ЕС.

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Сотрудник пресс-службы одной из крупнейших в мире энергетических компаний Statoil Мортен Ик сообщил УНИАН, что подписанный с "Нафтогазом" контракт на поставку газа является краткосрочным и предусматривает "сравнительно небольшие поставки".

Он не уточнил, сколько именно газа может быть поставлено в рамках этого контракта, отметив, что Statoil заинтересована в новых покупателях.

"Мы постоянно ищет новые коммерческие возможности, и этот договор является результатом таких действий", - отметил представитель компании.

Эксперт по энергетическим вопросам польского Института Собеского Томаш Хмаль очень позитивно оценил новость о договоре норвежского энергетического гиганта с "Нафтогазом", заметив, что этот документ на практике подтверждает возможность уменьшения зависимости потребителей в Европе от российского "Газпрома".

"Это очень хорошая новость для европейского газового рынка. Она означает, что действительно можно диверсифицировать газовые поставки, несмотря на то, что говорят в Кремле", - сказала он агентству.

По оценкам эксперта, норвежская компания может поставлять в Украину более 10 млрд кубометров газа, поскольку имеет значительные запасы этого топлива из-за меньших, чем ранее ожидалось, продаж в Европе.

Хмаль сказал, что цена, по которой "Нафтогаз" будет покупать этот газ, скорее всего, будет находиться в пределах от 300 до 350 долларов за тысячу кубометров – более-менее среднеевропейские цены на "голубое топливо" на данный момент.

Он напомнил, что "Газпром" предлагает Украине покупать топливо по 385 долл. за тысячу кубометров, отметив, что российская компания устанавливает ее абсолютно не на базе рыночных методов.

Первой компанией, которая начала поставлять газ Украине из Евросоюза стала немецкая RWE Supply&Trading, c которой украинский "Нафтогаз" подписал контракт о поставках до 10 млрд кубометров газа в год еще в конце 2012 года.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.

В таких условиях Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

Украина в сентябре импортировала со стороны Европы 986 млн куб. м природного газа. Весь объем импортированного топлива в сентябре поставлялся в Украину со стороны Словакии (779 млн куб. м газа), Польши (117 млн куб. м) и Венгрии (90 млн куб. м).

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

Statoil ASA - норвежская государственная нефтяная компания. Основана в 1972 году по решению норвежского парламента (стортинга) как частная государственная компания.