Shell из-за санкций приостановила сотрудничество с "Газпром нефтью"

Англо-голландская Shell приостановила сотрудничество с российской нефтяной компанией "Газпром нефть" в рамках совместного предприятия "Ханты-Мансийский нефтяной союз" (ХМНС); изучает возможность продолжения работы в рамках СП Salym Petroleum Development по сланцевым проектам, сообщил журналистам гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков, передает РИА Новости.

"Газпром нефть" среди прочих попала под секторальные санкции Запада. В частности, ЕС запретил поставки оборудования и оказание услуг на месторождениях сланцевой нефти в России.

"В рамках этого союза (ХМНС — прим.) они свою работу остановили, но мы продолжаем работать в ХМНС самостоятельно, никаких проблем мы там не видим", — сказал Дюков. По его словам, в рамках данного СП никакой критичной ситуации не возникло.

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СП "Газпром нефти" и Shell — ЗАО "Ханты-Мансийский нефтегазовый союз" — было создано в 2013 году. Компания занимается новыми проектами по разведке и разработке запасов сланцевой нефти на территории ХМАО-Югры. В 2014 году предприятие получило право на геологическое изучение участков Юильский-4, Юильский-5 и Южно-Лунгорский-1.

Комментируя перспективы дальнейшего сотрудничества с Shell по сланцевым проектам в рамках Salym Petroleum Development, Дюков сказал: "В рамках SPD они сейчас изучают возможность продолжить работы и согласовывают возможность работы с соответствующими регуляторами, которые у них принимают решение".

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"Газпром нефть" и Shell владеют Salym Petroleum Development на паритетной основе. Компания с 2003 года осваивает Салымскую группу нефтяных месторождений (суммарные извлекаемые запасы — 140 миллионов тонн) в ХМАО-Югре. Группа включает Западно-Салымское, Верхне-Салымское и Ваделыпское месторождения. Добыча SPD в 2013 году составила около 7 миллионов тонн нефти.