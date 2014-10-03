Поставки газа в Украину через Словакию с начала октября снизились на 10%
1 октября, когда словацкая национальная газовая компания сообщила о том, что "Газпром" поставил ей на 50% меньше газа, чем она заказывала, поставки газа в Украину составили 23,7 млн кубометров
Поставки газа в Украину через словацкую газотранспортную систему за первые два дня октября снизились примерно на 10% после того, как в конце сентября достигли максимальных ежесуточных значений прошлого месяца, в котором началась прокачка газа по этому маршруту.
Об этом свидетельствуют предварительные данные управляющей словацкой газотранспортной системой компании Eustream, которыми располагает УНИАН.
1 октября, когда словацкая национальная газовая компания сообщила о том, что "Газпром" поставил ей на 50% меньше газа, чем она заказывала, поставки газа в Украину составили 23,7 млн кубометров по сравнению с 26,9 млн кубометров днем ранее. Снижение поставок газа составило около 12%.
2 октября через Словакию в Украину было прокачано 24,8 млн кубометров газа, или на 8% меньше, чем в последний день сентября.
Заявка на поставки по этому маршруту на сегодняшний день составляет 24,8 млн кубометров газа.
В сентябре среднесуточные поставки газа в Украину составляли около 26 млн кубометров, а в конце месяца они достигли около 26,9 млн кубометров при максимальных объемах, которые можно прокачать технически, в 27 млн кубометров. Меньше всего - около 22 млн кубометров - прокачивалось в начале прошлого месяца.
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Как сообщал УНИАН, ранее на этой неделе глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, что Словакия будет выполнять свои обязательства по поставкам газа в Украину, и отметил, что Россия использует газ как инструмент политического давления.