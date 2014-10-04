Словакия все еще недополучает газ из России

Словацкая газовая компания SPP заявила в пятницу, что до сих пор недополучает газ из России, сообщает "Радио Свобода".

"По сравнению с четвергом, когда поставки газа сократилось наполовину от оговоренных объемов, ситуация в пятницу существенно не изменилась", - заявил представитель SPP Петер Беднар.

По его словам, Словакия принимает все необходимые меры, чтобы "гарантировать безопасное и бесперебойное снабжение газа всем заказчикам".

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По состоянию на 1 октября промышленные предприятия и граждане Словакии обеспечены газом. Одна из крупнейших газовых компаний в Восточной Европе, словацкая SPP, имеет в резерве более 1,5 миллиарда кубических метров газа.

Напомним, в четверг SPP зафиксировала сокращение поставок российского газа на 50%. То же время российский "Газпром" утверждает, что поставки газа в Словакию являются стабильными и не меняются на протяжении последних десяти дней.