Яценюк надеется, что венгерская власть сделает все, чтобы возобновить поставки газа в Украину

Об этом он заявил в прямом эфире программы Шустер Live.

«Венгрия закрыла поставки (газа - УНИАН). Там, слава Богу, не большие объемы, но она вообще закрыла поставки. И мне жаль, что наши европейские партнеры - Венгрия, как член ЕС, фактически поддалась на шантаж (со стороны России - УНИАН). Я надеюсь, что венгерские власти сделают все, чтобы возобновить транзит, который мы проплатили, который мы подписали, который мы должны получить», - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, оператор венгерской газотранспортной системы компания FGSZ сообщила о прекращении транзита газа из Евросоюза в Украину через Венгрию 24 сентября, объяснив свое решение необходимостью перенаправить газовые потоки для удовлетворения возросшего спроса на топливо внутри страны.

Украинский ”Нафтогаз” раскритиковал венгерскую компанию за такое решение, которое назвал ”неожиданным”, призвал придерживаться ранее достигнутых договоренностей и обратил внимание, что венгерские власти приняла это решение после визита руководства российского ”Газпрома”.

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Венгрия является одной из трех стран, по которой Украина может прокачивать газ из Европейского Союза, ее газотранспортная система позволяет ежесуточно поставить почти 17 млн кубометров газа, в то время как через Польшу можно только 5 млн кубометров. Больше возможностей с таких поставок имеет Словакия - 27 млн кубометров.

Ранее в сентябре британская Financial Times писала, что ”Газпром” планирует ограничить поставки газа в ЕС для того, чтобы заблокировать реверс голубого топлива в Украину, которой он в июне этого года полностью прекратил поставлять. В этом месяце о меньших поставки газа заявляли компании из Словакии, Польши, Германии, Австрии и Румынии.