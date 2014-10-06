Цены на нефть упали ниже необходимого для поддержания госрасходов России уровня

Цены на нефть снижаются за счет роста курса доллара и изобилия нефти на мировом рынке, сообщает Reuters.

К 9.20 МСК фьючерсы на Brent подешевели на $0,38 до $91,93 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,11 до $89,63 за баррель. На прошлой неделе Brent подешевела на 5 процентов, а с начала года - более чем на 15 процентов.

"Я считаю, что цена Brent достаточно снизилась: $90 - это минимальная цена, при которой Саудовская Аравия может сохранять государственные расходы на нынешнем уровне. Для таких стран как Иран и Россия цены на нефть уже ниже уровня, необходимого для поддержания госрасходов", - сказал управляющий рисками на нефтяном рынке Mitsubishi Corp в Токио Тони Нунан.

Последний раз цена Brent опускалась ниже $90 в июне 2012 года, и Нунан считает, что это может вновь произойти в понедельник, если продолжится укрепление доллара. Его курс близок к четырехлетнему максимуму к корзине шести основных валют, так как ФРС может начать повышение процентных ставок не позднее середины 2015 года, опираясь на хорошие показатели рынка труда.

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ОПЕК не будет обсуждать снижение добычи до планового совещания 27 ноября, а крупнейший в мире экспортер нефти Саудовская Аравия сохранит объем поставок как минимум двум азиатским клиентам в ноябре, сообщили источники в отрасли.

"Несмотря на все геополитические риски, на рынке по-прежнему избыток нефти. Это продолжается последние полгода, но впереди зима - сезон повышенного спроса", - сказал Нунан.