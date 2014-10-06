«Энергоатом» намерен привлечь кредит на 322,6 млн чешских крон

10:51, 06 октября 2014
Энергетика
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Средства используют для повышения безопасности блока №2 Запорожской АЭС.

Фото с сайта ГП НАЭК "Энергоатом"

Оператор всех действующих атомных станций Украины госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» объявило тендер на привлечение кредита на 322,6 млн чешских крон (около 192 млн грн по курсу НБУ на 6 октября) сроком на 5 лет.

Как сообщает компания на портале «Государственные закупки», указанные средства планируется привлечь для финансирования закупки оборудования системы управления защитой (СУЗ) в целях повышения безопасности энергоблока №2 Запорожской АЭС.

Конечный срок подачи заявок и раскрытие предложений – 3 ноября 2014 года.

Читайте также«Энергоатом» привлечет у «Ощадбанка» кредиты на 500 млн гривеньКак сообщал УНИАН, в феврале 2014 года «Энергоатом» привлек у государственного «Ощадбанка» кредит на сумму 400 млн грн. В апреле 2014 года «Энергоатом» привлек у «Альфа-Банка» кредит на 40 млн долл.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность всех АЭС страны.

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