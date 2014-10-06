«Энергоатом» намерен привлечь кредит на 322,6 млн чешских крон

Оператор всех действующих атомных станций Украины госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» объявило тендер на привлечение кредита на 322,6 млн чешских крон (около 192 млн грн по курсу НБУ на 6 октября) сроком на 5 лет.

Как сообщает компания на портале «Государственные закупки», указанные средства планируется привлечь для финансирования закупки оборудования системы управления защитой (СУЗ) в целях повышения безопасности энергоблока №2 Запорожской АЭС.

Конечный срок подачи заявок и раскрытие предложений – 3 ноября 2014 года.

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Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность всех АЭС страны.