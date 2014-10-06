Украина на этой неделе намерена утвердить операционное соглашение с Chevron на добычу сланцевого газа

Украина на текущей неделе намерена утвердить конечный вариант операционного соглашения на добычу сланцевого газа с американской компанией Chevron, которая занимается разработкой Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.).

Об этом в комментарии УНИАН сообщил глава правления компании «Надра Украины» Ярослав Климович.

По его словам, сейчас над конечным вариантом операционного соглашения в оперативном режиме работают государственные специалисты, а также привлечена юридическая компания. Они совместно отрабатывают все замечания Chevron, поскольку соглашение должно быть составлено в соответствии английскому праву.

«На текущей неделе состоится делегация, которая поедет в Лондон в центральный офис Chevron с предложением конечного варианта операционного соглашения... Если достигнем компромисса, то есть соглашение будет отвечать интересам государства и интересам компании, тогда, соответственно, мы и будем его подписывать», - заявил Климович.

По его словам, украинская делегация будет состоять из представителей компании «Надра Украины», «Надра Олесская» и представителей Кабинета министров Украины.

Читайте также«Надра Украины» нужно 0,5 млрд грн для переоснащения геологоразведочных предприятийВ то же время он сообщил, что даже после подписания операционного соглашения Украине необходимо выполнить оставшиеся обязательства, предусмотренные в соглашении о разделе продукции (СРП). Это касается принятия законопроектов, подзаконных и нормативных актов, что является требованием Chevron для реализации проекта по добычи сланцевого газа.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года Украина подписала соглашение о разделе продукции с американской нефтегазовой компанией Chevron, которая намерена вложить около 10 млрд долл. в добычу углеводородов в западных регионах страны. Она занимается разработкой Олесской площади, где планирует вести добычу сланцевого газа.

Соглашение было подписано с компанией «Надра Олесская», 90% которой принадлежит госпредприятию «Надра Украины».

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.