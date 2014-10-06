Россия готова поставить Украине 10 млрд кубометров газа

Об этом заявил министр энергетики Александр Новак на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает ТАСС.

Читайте такжеСловакия все еще недополучает газ из России«Газпром может поставить «Нафтогазу» минимальные объемы: 5 млрд кубометров по системе takе-or-pay и в режиме предоплаты, а «Нафтогаз» обязан будет оплатить в режиме предоплаты газ в объеме 5 млрд кубометров. При этом дополнительным аукционом может быть еще 5 млрд кубометров, но уже не по системе take-or-pay, а по системе дополнительных заявок, если таковые понадобятся в результате зимнего прохождения и температурного режима», — пояснил Новак.

Ранее Новак заявлял, что о новых поставках газа в Украину не может быть и речи, если не будет погашена хотя бы часть прежнего долга.