Правительство не намерено стимулировать добычу газа в Украине

Об этом заявил заместитель министра финансов Денис Фудашкин.

По его словам, Налоговым кодексом предусмотрена одна из льгот – понижающий коэффициент 0,55% на добычу газа из новых скважин, который действует в течение 2 лет.

«Льготы на добычу из новых скважин – императивная норма Налогового кодекса и не нуждается в дополнительном контроле. Она уже работает и не требует дополнительной работы с ней Кабинета министров», - отметил Фудашкин.

Вместе с тем ранее частные газодобывающие компании заявили, что на данный момент не могут воспользоваться льготой на добычу газа из новых скважин, так как механизм ее применения не прописан в подзаконных актах.

Создание стимулов для наращивания добычи было задекларировано правительством как компенсация увеличения фискальной нагрузки на добывающие компании, произошедшей в августе 2014 г. Тогда налог не недра был увеличен с 28 до 55%.

После повышения налога ряд добывающих компаний заявили о том, что будут вынуждены сократить свои инвестиционные программы и в перспективе сократить объемы добычи газа. Так, компания JKX Oil&Gas оценила убытки от нововведения в $10 млн. или четверть своего бюджета программы капитальных вложений в Украине на 2014 г. В Smart Energy планы по реинвестированию уменьшили более чем в пять раз, до $10 млн.