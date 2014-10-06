Украина, Евросоюз и Россия могут обсудить газовый вопрос через неделю

Трехсторонние переговоры по разрешению газового вопроса в формате Украина-ЕС-Россия могут состояться через неделю, сообщил журналистам накануне заседания правительства министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Через неделю», - сказал Продан.

Он отметил, что на текущий момент стороны согласовывают переговорные позиции, однако деталей предложений Продан не раскрыл. Он также не сказал, где может состояться встреча. "Сейчас предложения обсуждаются и обрабатываются", - отметил министр.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что временное решение, которое может быть достигнуто в рамках переговоров по поставкам газа в формате Украина-ЕС-Россия, должно базироваться на общей позиции, которую вырабатывают Украина и ЕС.

Читайте такжеЕсли провалятся переговоры с РФ, Стокгольмский суд сам установит временную цену на газ - премьерКроме того, глава правительства отмечал, что существует два варианта временного урегулирования газовой проблемы, которая возникла по вине Российской Федерации - Стокгольмский арбитражный суд и подписание временного соглашения на поставки газа до окончательного решения вопроса арбитражным судом.

Предварительные консультации между Украиной и Евросоюзом состоялись в Брюсселе 2 октября.