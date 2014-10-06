Россия стала "сырьевым придатком" Китая на $70 млрд

Российский эксперт, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин обрисовал печальную картину будущего «Газпрома», отметив, что Москва строит дорогостоящий газопровод в Китай, не подписав никаких юридических обязывающих соглашений с Пекином, надеясь, что китайцы им когда-то заплатят.

Об этом он сказал в программе «Таманцев. Итоги» на РБК-ТВ.

«То, что они там подписали в Шанхае – это контрактом назвали очень условно, для камуфляжа. На самом деле, это очередной меморандум о взаимопонимании, и договоренности о цене придется добиваться еще в течение будущих переговоров», - сказал эксперт.

По его словам, один из членов правления, бывший руководитель «Газпром Экспорта» Александр Медведев признал в Южно-Сахалинске, что цена до сих пор остается неурегулированной с китайцами. «Договоренности о цене нет - значит нет контракта», - резюмировал Крутихин.

Комментируя вопрос о деньгах, которые китайцы обещали «Роснефти» на строительство газопровода «Сила Сибири», эксперт сказал, что нет никакого решения по передаче этих денег. «Это тоже было объявлено нашей стороной, и никто этого пока не подтвердил. Китайцам в принципе не нужен наш газ. Мы десять лет их уговаривали, но он им не нужен», - отметил эксперт.

По его словам, Китай вполне удовлетворяет свои потребности до 2035 года за счет импорта газа из Средней Азии по своему собственному газопроводу и частично со своих собственных промыслов, собственной добычей и плюс к этому сжиженным природным газом.

«Если Китай возьмет сколько-то газа для своих северо-восточных регионов из России, то это будет не больше 30 млрд кубометров в год и то, по той цене, которую назначит Китай, поскольку он будет для этой гигантской инфраструктуры (трубы) единственным покупателем», - сказал Крутихин.

Эксперт опасается, что с газом получится так же, как с нефтью.

«Китайцы по нефти как нам помогли: они почти 70 млрд долл. одолжили «Роснефти» на то, чтобы она приобретала какие-то активы. Но эти деньги - это плата за будущую нефть. То есть, «Роснефть» им фактически продала ту нефть, которую она не только не добыла еще на много лет вперед, но еще даже не разведала в некоторых месторождениях. Китайцы владельцы нефти у «Роснефти». Не получилось бы так с газом. Мы ждем от них предоплаты за газ, который мы еще не добыли, месторождений еще не разработали и трубу еще не построили», - сказал эксперт.

Комментируя газовый спор Украины и России, Крутихин отметил, что у Украины самая выгодная позиция на переговорах.

«Каждую зиму «Газпром» использовал газ, накопленный в украинских подземных хранилищах для того, чтобы его докупить и поставить в сезон пикового спроса европейским потребителям. Технически без украинского газа «Газпром» не сможет выполнить эти обязательства, его ждут санкции, потеря репутации.

У Украины самая выгодная позиция на этих переговорах, потому что зиму они протянут, «Газпром» в очень неприятной ситуации, он не выполняет своих контрактов, европейцы замерзают, поскольку «Газпром» не даст им столько газа, сколько надо зимой. Россия недополучает прибыли от продаж в Украину и т. д.», - резюмировал эксперт.