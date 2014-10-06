Еврокомиссия готова гарантировать России погашение долга Украины за газ

Еврокомиссия готова гарантировать погашение задолженности Украины за российский газ в размере 3,1 млрд долл. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, передает собственный корреспондент УНИАН в РФ.

В частности, Новак сообщил, что 26 сентября в ходе трехсторонних переговоров обсуждён график реструктуризации задолженности до конца года.

«На сегодня Еврокомиссия готова гарантировать погашение задолженности в размере 3,1 млрд долларов, и соответствующий график мы обсудили», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 26 сентября на трехсторонних переговорах в Берлине в формате Украина-Россия-ЕС обсуждался компромисс для разрешения спорных газовых вопросов между Киевом и Москвой.

Тогда Еврокомиссия предложила Украине закупить у российского «Газпрома» на условиях предоплаты 5 млрд кубометров природного газа по цене 385 долл. за тыс. куб. м для прохождения осенне-зимнего периода.

Вице-президент Европейской комиссии Гюнтер Эттингер по итогам трехсторонних переговоров сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» хотят заключить временный газовый контракт, который будет действовать до конца марта 2015 года, пока Стокгольмский арбитраж не примет решение по газовому спору. Кроме того, вице-президент ЕК отметил, что была достигнута договоренность об уплате Украиной газового долга в размере 2 млрд долл. до конца октября 2014 года, а до конца года - еще 1,1 млрд долл.