Румыния остановила НПЗ российского «Лукойла» на своей территории

Остановка производства вызвана предписанием властей Румынии, связанным с проведением следственных мероприятий, передает Прайм.

Власти Румынии предписали остановить работу нефтеперерабатывающего завода в рамках проводимых следственных мероприятий. Это следует из официального заявления чрезвычайного посла России в Румынии Олега Мальгинова. Остановка производства на НПЗ «Петротел-Лукойл» ставит под угрозу функционирование всю производственную цепочку «Лукойла» в Румынии, следует из заявления.

2 октября румынская полиция провела обыск на заводе. Прокуроры антикоррупционного управления в сопровождении вооруженного спецназа провели выемку бухгалтерских документов, выставив посты на территории. Как сообщили журналистам в Национальной антикоррупционной полиции, "действия проведены в рамках расследования по укрывательству от налогов и отмыванию денег, ущерб от которых оценивается в 200 млн евро".

В «Лукойле» подтвердили факт проверки НПЗ в Плоешти. Пресс-секретарь компании Виталий Матушкин заявил, что, несмотря на проверки, завод работает в штатном режиме.

Компании Lukoil Europe Holdings, входящей в российскую группу «Лукойл», принадлежит 97,1% уставного капитала завода в Плоешти. В Румынии группа владеет сетью из 300 заправочных станций.

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