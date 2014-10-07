Американские эксперты помогут Украине подготовиться к зиме

Об этом заявил министр энергетики США Эрнест Монис во время выступления в нью-йоркском Совете по международным отношениям, передает ИТАР-ТАСС.

"Что касается того, что мы делаем прямо сейчас со странами "семерки" и Евросоюзом, то мы направили в Украину группу под нашим руководством. В первую очередь мы рассматриваем срочные вопросы, в частности, касающиеся этой зимы. Речь идет о том, что связано с нарушениями поставок энергии, гуманитарными проблемами, которые могут возникнуть", – сказал Монис.

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Американский министр также подчеркнул, что план действий должна предоставить Украина.

"Мы пытаемся помочь Украине, но план действий должен быть их собственный, а не наш". Он пояснил, что в группу, работающую в Украине, в частности, входят эксперты из американских правительственных структур, а также представители Канады и Великобритании.

"Они пытаются понять, как обстоят дела на местах. Ситуация, к сожалению, сложная. Даже если этой зимой газ из России будет поступать беспрепятственно, инфраструктура так сильно повреждена, что осуществлять энергоснабжение качественно все равно будет сложно", – подчеркнул Монис.

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Министр также отметил, что "США вместе с друзьями и союзниками разрабатывают план укрепления энергетической безопасности в среднесрочной и долгосрочной перспективе". В то же время Монис подчеркнул, что США не смогут в ближайшие годы осуществлять экспорт значительных объемов природного газа в Украину.

"В действительности, экспорт природного газа (из США – ред.) начнется не ранее конца 2015 года или даже начала 2016 года…Так что здесь нет возможности для быстрого решения", – констатировал Монис.