Цены на нефть продолжают снижаться

Цены на нефть снижаются, так как изобилие нефти на рынке сильнее влияет на цены, чем ослабление доллара, сообщает Рейтер.

Фьючерсы на Brent подешевели на $0,13 до $92,66 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,11 до $90,23 за баррель.

Цены на оба эталона выросли в понедельник, поскольку доллар завершил торги максимальным с января спадом к корзине шести основных валют. По мнению старшего аналитика CMC Markets в Сиднее Рика Спунера, рост цен был кратковременной реакцией на ослабление доллара.

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"На рынке нефти сохраняется тенденция к снижению. Одна из главных новостей - снижение цен в Саудовской Аравии, которое исключает возможность сокращения добычи в ближайшее время", - сказал Спунер.

Саудовская Аравия дала большую скидку азиатским клиентам на ноябрьские партии, продемонстрировав стремление повысить долю рынка.

По мнению Спунера, рынок не закладывает в котировки геополитические риски, но на него могут повлиять события на Ближнем Востоке. Бои между курдами и Исламским государством идут на границе Сирии и Турции, и генеральный секретарь НАТО пообещал Турции поддержку, если она пострадает от действий исламистов.

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