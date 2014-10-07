Цены на нефть продолжают снижаться
Саудовская Аравия дала большую скидку азиатским клиентам на ноябрьские партии, продемонстрировав стремление повысить долю рынка
Цены на нефть снижаются, так как изобилие нефти на рынке сильнее влияет на цены, чем ослабление доллара, сообщает Рейтер.
Фьючерсы на Brent подешевели на $0,13 до $92,66 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,11 до $90,23 за баррель.
Цены на оба эталона выросли в понедельник, поскольку доллар завершил торги максимальным с января спадом к корзине шести основных валют. По мнению старшего аналитика CMC Markets в Сиднее Рика Спунера, рост цен был кратковременной реакцией на ослабление доллара.
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"На рынке нефти сохраняется тенденция к снижению. Одна из главных новостей - снижение цен в Саудовской Аравии, которое исключает возможность сокращения добычи в ближайшее время", - сказал Спунер.
Саудовская Аравия дала большую скидку азиатским клиентам на ноябрьские партии, продемонстрировав стремление повысить долю рынка.
По мнению Спунера, рынок не закладывает в котировки геополитические риски, но на него могут повлиять события на Ближнем Востоке. Бои между курдами и Исламским государством идут на границе Сирии и Турции, и генеральный секретарь НАТО пообещал Турции поддержку, если она пострадает от действий исламистов.
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